Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten aus der vergangenen Woche

Rodalben und Pirmasens (ots)

Zwischen dem 16.09. und dem 20.09. befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die L482 von der Eichelsbachermühle kommend in Richtung Bottenbach. In einer Linkskurve muss der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, wobei die Leitplanken beschädigt wurden. Der Schaden beträgt circa 1000 Euro.

In Höhe der Elisabethenstraße 32 beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren einen dort geparkten VW an dessen linkem Heckbereich. Die Tatzeit wird von Donnerstag bis Freitag in der letzten Woche angegeben. Auch hier wird die Schadenshöhe auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

