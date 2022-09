Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Hauenstein (ots)

Am Dienstag, 27.09.2022, 16.50 Uhr wurde in Hauenstein in der Queichstraße ein 25-jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Die gemessene Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 0,6 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. /pidn

