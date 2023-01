POL-MG: Unbekannter schlägt 18-jährigen mit der Faust

Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 21. Januar, ist es gegen 4.40 Uhr am Alten Markt in der Mönchengladbacher Altstadt zu einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung mehrerer Personen gekommen. Die Polizei nahm zwei Männer (19 und 33 Jahre alt) vorläufig in Gewahrsam. Als Beamte der Polizei eintrafen, standen sich bei der tätlichen Auseinandersetzung ...

mehr