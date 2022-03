Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis in Berne und Ovelgönne unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 1. März 2022, kontrollierten Beamte der Polizei Brake gegen 19:55 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Schlüter Straße in Berne.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 54-jährige Fahrer aus Lemwerder aufgrund eines bestehenden Fahrverbotes nicht berechtigt war den Pkw zu führen. Der 54-Jährige gab den Beamten gegenüber zunächst falsche Personalien an, sodass neben dem eingeleiteten Straf- noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren auf den Mann zukommt.

Einige Zeit später, gegen 22:40 Uhr, konnte auch ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Oldenburg den kontrollierenden Beamten bei einer Verkehrskontrolle in der Altendorfer Straße in Ovelgönne keinen Führerschein aushändigen. Eine Überprüfung ergab, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Beamten untersagten in beiden Fällen die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell