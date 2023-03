POL-NOM: Verkehrsordnungswidrigkeit

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Marienstraße, Sonntag, 05.03.23, 17.10 Uhr Am Sonntag, 05.03.23, gegen 17.00 Uhr wurde die Polizei Bad Gandersheim über einen Altkleidercontainerbrand auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes in der Marienstraße, in Bad Gandersheim in Kenntnis gesetzt. Nach Erstbrandbekämpfung durch die Polizei und den Stadtbrandmeister konnte dieser durch die Feuerwehr Bad Gandersheim ...

mehr