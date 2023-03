POL-NOM: Fahren ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 3, Samstag, 04.03.2023, 06:06 Uhr Nörten-Hardenberg (fro) - Am heutigen Samstag, befuhr ein 33-jähriger Göttinger mit seinem Pkw die B3 von Bovenden aus in Richtung Nörten-Hardenberg. Im Bereich einer Linkskurve in Höhe des Ortsteils Angerstein, kam dieser aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Pkw in den rechtsseitig angrenzenden ...

mehr