Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Abkommen von der Fahrbahn

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 3, Samstag, 04.03.2023, 06:06 Uhr

Nörten-Hardenberg (fro) - Am heutigen Samstag, befuhr ein 33-jähriger Göttinger mit seinem Pkw die B3 von Bovenden aus in Richtung Nörten-Hardenberg. Im Bereich einer Linkskurve in Höhe des Ortsteils Angerstein, kam dieser aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Pkw in den rechtsseitig angrenzenden Straßengraben. Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Auch liefen Betriebsstoffe aus dem verunfallten Pkw aus, weshalb zusätzlich die Feuerwehr angefordert wurde. Diese konnte im weiteren Verlauf den Pkw aus dem Straßengraben bergen. Der Fahrzeugführer wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Göttinger Krankenhaus verbracht.

