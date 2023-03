POL-NOM: Sachbeschädigung an Kfz - Pkw zerkratzt

Northeim (ots) - Uslar, Auschnippe, Donnerstag, 02.03.2023, 22:20 Uhr Uslar (tor) - Am Donnerstagabend kam es in einer Spielhalle in der Auschnippe zu einem versuchten Raub mit einer Schusswaffe. Durch drei männliche Täter wurde die Spielhalle betreten. Es befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Gäste sowie die 57-jährige Kassiererin in der Spielhalle. Einer der Täter hielt einen Elektroschocker in der Hand, ein ...

mehr