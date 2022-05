Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mountainbike gestohlen

Menden (ots)

Am Sonntag wurde an der Pfarrer-Wiggen-Straße ein Mountainbike der Marke Cube gestohlen. Der Nutzer hatte es dort um 18 Uhr auf einem Grundstück abgestellt und mit einem Kabelschloss gesichert. Als er gegen 22 Uhr zurückkehrte, lag nur noch das durchtrennte Kabelschloss an dem Treppengeländer. Es handelt sich um ein schwarz-rot lackiertes 29-Zoll-Rad. (cris)

