POL-MK: Verkehrszeichen demontiert

Lüdenscheid (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen dem 11.05.2022 15:00 Uhr und dem 16.05.07:30 Uhr, einen Zusatztankt eines LKW auf. Aus diesem entwendeten sie ca. 50 Liter Diesel. Der LKW war an der Baustelle am Hulsberger Weg abgestellt. (wib) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

