Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Heidelberg (ots)

Aufgrund eines Fehlers beim Wechseln des Fahrstreifens kam es am Donnerstagmorgen gegen 09:00 Uhr auf der B535 in Fahrtrichtung Leimen/HD-Emmertsgrund zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW-Golf kollidierte beim Fahrstreifenwechsel mit der bereits auf dem Ausfädelungsstreifen befindlichen Fahrerin eines Fiat-Pandas. Durch die Kollision wird der Golf ca. 30- 40 cm angehoben, sodass dieser kurzzeitig auf zwei Rädern fuhr. Der Fiat-Panda wird durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen geschoben. Die Fahrerin wird hierbei leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, welches sie bereits wieder verlassen konnte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell