POL-MA: Mannheim-Neckarau: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Im Kreuzungsbereich der Schul- und Wacholderstraße kam es am Donnerstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine 54-Jährige verletzt wurde. Ein 39-jähriger Autofahrer missachtete gegen 11.55 Uhr die Vorfahrt der Zweiradfahrerin, welche aus Schulstraße kam, und verletzt diese beim Zusammenstoß schwer. Die 54-Jährige, die keinen Helm trug, wurde mit Frakturen am Kopf in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Autofahrer sowie seine Insassen blieben unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

