Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr missachtete die 78-jährige Fahrerin eines Skoda beim Abbiegen in den Schloßbergtunnel, aus der Verbindungsstraße zwischen der Klingentorstraße und der Friedrich-Ebert-Anlage kommend, das Rotlicht der dortigen Ampelanlage. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem 64-jährigen Fahrer eines Hyundai, der die Friedr.-Ebert-Anlage in Richtung Schloßbergtunnel befuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam es zur Auslösung der Airbags und der Hyundai prallte gegen die dortige Ampelanlage. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt, konnte das Krankenhaus aber wenig später wieder verlassen.

Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 22.000 EUR.

