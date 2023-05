Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mountainbiker findet schwerverletzen Wanderer und wählt den Notruf.

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag den 18.05.2023 ereilte die Feuerwehr Ennepetal gegen 18:56 Uhr ein Notruf. Stichwort war eine verunfallte Person im Wald am Hohenstein. Da das Lagebild zunächst etwas unklar war und man nicht wusste ob die Person einen Steilhang abgestürzt war, wurde nach Rücksprache mit der Leitstelle das Einsatzstichwort angehoben. Umgehend wurde die Sondereinsatzgruppe "Erweiterte Technische Rettung", der Lagedienst sowie der Einsatzführungsdienst alarmiert. Außerdem wurde der Löschzug 1 sowie die Löschgruppen Voerde zur Unterstützung an der Einsatzstelle angefordert. Die Löschgruppen Rüggeberg sowie Külchen stellten den Grundschutz an der Hauptwache sicher.

Die Einsatzstelle konnte mit Hilfe von GPS Koordinaten des Mountainbikers lokalisiert werden. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Wanderer vom Weg abgekommen war und ca. 50 Meter tief in ein Bachbett rutschte. Dabei kam es zu schweren Verletzungen, sodass man bereits im Vorfeld einen Rettungshubschrauber alarmierte. Die Frau des Wanderers war nach Angaben des Verunfallten bereits auf dem Weg Hilfe zu holen, da beide kein Telekommunikationsmedium zum Notruf absetzen mitführten. Da man die Frau auf Grund von Vorerkrankungen und des Einsatzgeschehens nicht mehr ausfindig machen konnte entschied man sich einen weiteren Hubschrauber zur Personensuche über die Polizei zu alarmieren. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau sich nun auch in einer Notlage befindet.

Mit Eintreffen des bodengebundenen Notarztes sowie Material zur Patientenrettung, welches durch den Gerätewagen Technik an die Einsatzstelle gebracht wurde, konnte man im weiteren Schritt den Rettungshubschrauber abbestellen. Auch die Frau konnte wohlauf, jedoch sichtlich erschöpft durch die Feuerwehr aufgefunden werden. Der Wanderer wurde schonend dem Rettungswagen zugeführt. Der Einsatz endete gegen 20:30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell