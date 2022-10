POL-KB: Korbach - Einbruch Energieversorger, Korrektur des Tatortes

Korbach (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in das Werksgelände eines Energieversorgers in Korbach ein. Es entstand hoher Gesamtschaden, die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter begaben sich an das Werksgelände in der Lengefelder Straße. Hier öffneten sie gewaltsam einen Zaun ...

