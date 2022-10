POL-KB: Lichtenfels-Münden - Hoher Sachschaden nach Brand einer landwirtschaftlichen Trocknungsanlage, Brandursache noch unklar, Kriminalpolizei ermittelt

Korbach (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag richteten Unbekannte hohen Sachschaden durch zahlreiche Farbschmierereien in Bad Arolsen an. Die Unbekannten beschmierten Wände und Türen an zwei Schulen, einem Baucontainer auf einem Schulgelände sowie die Rückseite einer Fahrplanvitrine an einer ...

