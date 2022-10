Polizei Korbach

POL-KB: Polizeioberkommissarin Bettina Stippich ist neue "Schutzfrau vor Ort" in Willingen, wöchentliche Bürgersprechstunden im Rathaus

Eine neue Aufgabe für Polizeioberkommissarin Bettina Stippich von der Dezentralen Ermittlungsgruppe der Polizeistation Korbach:

Am Mittwoch, 26. Oktober 2022, wurde sie offiziell als "Schutzfrau vor Ort" (SvO) in Willingen vorgestellt. Sie nimmt diese Aufgabe im Nebenamt schon seit einigen Monaten wahr und hat bereits Bürgersprechstunden durchgeführt.

Das zukunftsorientierte und bürgernahe Konzept der Schutzfrauen/Schutzmänner vor Ort wird im gesamten Polizeipräsidium Nordhessen verfolgt. Als Ansprechpartner in den Kommunen kümmern sie sich um die persönlichen Anliegen der Bürger und Bürgerinnen, arbeiten eng und vertrauensvoll mit kommunalen Behörden und Einrichtungen zusammen und unterstützen die örtliche Präventionsarbeit.

Bettina Stippich folgt Polizeioberkommissar Michael Sabisch, der das Amt des "SvO" in Willingen mehr als drei Jahre erfolgreich ausgeübt und nun eine neue Aufgabe in der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Korbach übernommen hat.

Die erfahrene Schutzfrau ist seit 1987 bei der Hessischen Polizei. Im Hauptamt ist sie seit drei Jahren als Ermittlerin bei der Polizeistation Korbach tätig und verfügt daher über umfangreiche Erfahrungen in der Ermittlungs- und Präventionsarbeit.

Die Polizeioberkommissarin möchte das bürgernahe Konzept in Willingen fortsetzen. Für sie sind die persönliche Kontakte zu den Bürgerinnen und Bürgern, den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, den Geschäftsleuten sowie den Vereinen und Organisationen besonders wichtig. Sie möchte auch gerade den Menschen, die nicht mehr so mobil sind, die Möglichkeit bieten, wohnortnah mit der Polizei in Kontakt zu treten.

Stippich: "Ich sehe mich als Bindeglied zwischen der Bevölkerung, der Stadt und der Polizei und werde ein offenes Ohr für die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger haben, um so frühzeitig Probleme erkennen und lösen zu können".

Zur Pflege der persönlichen Kontakte mit den Menschen vor Ort werden die wöchentlichen Bürgersprechstunden auch weiterhin durchgeführt. Diese finden jeden Montag von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Gemeindeverwaltung in Willingen statt.

Als "Schutzfrau vor Ort" wird sie auch in verschiedenen Gremien wie dem Präventionsrat mitwirken. Auch in das KOMPASS-Programm der Gemeinde Willingen ist sie eingebunden. Willingen hat als erste nordhessische Kommune am 18. Oktober 2022 das KOMPASS-Sicherheitssiegel aus den Händen von Innenminister Peter Beuth erhalten. (KOMPASS steht für KOMmunalProgrAmm SicherheitsSiegel).

Der Leiter der Polizeistation Korbach, Erster Polizeihauptkommissar Manfred Bergener, der Bürgermeister der Gemeinde Willingen, Thomas Trachte, sowie der Leiter des Ordnungsamtes, Sven Kesper, begrüßten die neue "Schutzfrau vor Ort".

Sie wünschten ihr gutes Gelingen bei der neuen Aufgabe und waren sich sicher, dass die jahrelange gute Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Willingen und Polizei Korbach fortgesetzt wird.

Manfred Bergener erklärte dazu:

"Wir nehmen wohl wahr, dass die Menschen in der heutigen Zeit ein großes Verlangen nach Sicherheit und einer bürgernahen, präsenten Polizei haben. Mit Bettina Stippich als Schutzfrau vor Ort haben wir eine erfahrene, kompetente Ansprechpartnerin. Mit dem Ziel, der Vertrauen schaffenden Kontaktpflege zu Bürgern, Einrichtungen und Organisationen in enger Abstimmung mit den Gremien der Gemeindeverwaltung wird sie ihre Tätigkeit als "Schutzfrau vor Ort" wahrnehmen."

Auf dem Bild von links:

Bürgermeister Thomas Trachte, Polizeioberkommissarin Bettina Stippich, Erster Polizeihauptkommissar Manfred Bergener und Ordnungsamtsleiter Sven Kesper vor der Gemeindeverwaltung Willingen

