Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressemitteilung der PI Eichsfeld vom 17. - 18.06.2022

Nordhausen (ots)

Verkehrsgeschehen:

Am 17.06.2022 / 16:00 Uhr wurde der 32jährige Fahrer eines Pkw Chevrolet in Leinefelde / Im Rödichen durch Polizeibeamte der PI Eichsfeld angehalten und und einer Kontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest wurde mit positivem Ergebnis durchgeführt, eine Blutentnahme im Krankenhaus folgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am 17.06.2022 / 23:10 Uhr befuhr der 31jährige Fahrer eines Kraftrades KTM die L 2016 von Breitenbach in Richtung Hundeshagen. In einer Linkskurve verlor der Fahrer aufgrund des Straßenbelages die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Dabei wurde er schwer verletzt, die Maschine beschädigt. Der Verletzte wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Straftaten:

Für seinen "grünen Daumen" zur Rechenschaft gezogen wird der 31jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Heiligenstadt / Am Mühlgraben. Zeugen hatten am 17.06.2022 / 08:30 Uhr Cannabisgeruch bemerkt, der aus dessen Kellerabteil strömte. Nach erfolgter Öffnung des Abteils wurden 3 Cannabissetzlinge, ein Aufzuchtzelt sowie die entsprechende Beleuchtung fest- und anschließend sichergestellt. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

