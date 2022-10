Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbrecher stehlen Kupferkabel, Messingteile und Werkzeuge, hoher Gesamtschaden, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in das Werksgelände eines Energieversorgers in Korbach ein. Es entstand hoher Gesamtschaden, die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter begaben sich an das Werksgelände in der Lengefelder Straße. Hier öffneten sie gewaltsam einen Zaun und konnten so mit einem Fahrzeug auf das Gelände fahren. Auf dem Firmengelände brachen sie in zwei Werkshallen ein.

Sie entwendeten größere Mengen Kupferkabel, Messingteile und hochwertige Werkzeuge. Die genaue Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest, der Gesamtschaden dürfte sich aber im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Mit dem Diebesgut konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, die zum Abtransport des Diebesgutes einen Lastwagen benutzt haben dürften.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Lengefelder Straße in Korbach gemacht haben oder sonstige Hinweise, insbesondere zum Tatfahrzeug, geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell