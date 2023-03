Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher nach Kaugummiautomatendiebstahl gestellt

Mühlhausen (ots)

In Mühlhausen rissen drei Täter mit brachialer Gewalt in der Nacht zu Freitag einen Kaugummiautomaten von einer Hauswand in der Brückenstraße. Mit dem Automaten flüchteten sie zunächst. Ein Zeuge, der auf die Drei aufmerksam geworden war, rief die Polizei. So konnte ein hinreichend polizeibekannter, 16-jähriger Jugendliche, in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Noch in der Nacht klingelten die Polizisten bei der Mutter und gaben den Sohn in deren Obhut. Die flüchtigen Komplizen des 16-Jährigen sind noch unbekannt. Hier laufen die Ermittlungen. Den geplünderten Automaten fanden die Beamten in der Nähe des Tatortes und stellten ihn sicher.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell