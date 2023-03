Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger von Sattelzug erfasst

Nordhausen (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstagabend, kurz nach 23 Uhr, auf der Kasseler Landstraße in Nordhausen. Der 51-jährige Fahrer eines Sattelzuges beabsichtigte an der Einmündung zum Darrweg nach rechts abzubiegen. Hierbei erkannte er, aufgrund der Witterungsverhältnisse und der vorherrschenden Dunkelheit, zwei Fußgänger offenbar zu spät. Die beiden dunkel gekleideten Männer im Alter von 21 und 34 Jahren liefen auf der Straße in Richtung Darrweg, als sie der Sattelzug erfasste. Sie kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, befinden sich aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Lebensgefahr. Der Fahrer des Zuges erlitt einen Schock. Zur genauen Unfallursache ermittelt die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell