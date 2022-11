Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Bei Kollision mit einem Güterzug leicht verletzt

Soest (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, befuhr ein 52 Jahre alter Mann aus Versmold mit einem Pkw der Marke Ford Focus die Lippstädter Straße. In Höhe der Hausnummer 107 beabsichtigte er in die Zuwegung zu dem Haus abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang musste er den, durch ein Andreaskreuz beschilderten Bahnübergang der WLE-Strecke überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 50 Jahre alter Mann aus Lippstadt mit einem Güterzug der WLE die Bahnstrecke von Erwitte kommend in Richtung Lippstadt. Als er den abbiegenden Pkw auf dem Bahnkörper erkannte, leitete er eine Vollbremsung ein und betätigte die akustische Warnsignalisierung der Lok. Eine Kollision konnte er damit aber nicht mehr verhindern. Der Pkw wurde von der Lok erfasst, herumgeschleudert und gegen einen Baum gedrückt. Der Fahrer des Focus wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Der schwer beschädigte Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. Der Zug konnte, nach einer Inspektion der Beschädigungen an der Lok durch das Fachpersonal der WLE, seine Fahrt fortsetzen. (AG)

