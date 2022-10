Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe: 22-Jähriger von 3 Männern niedergeschlagen und ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 22 Jahre alter junger Mann war am frühen Samstagmorgen in der Zähringerstraße westlich des Kronenplatzes unterwegs, als er von drei männlichen Personen zunächst nach Zigaretten befragt wurde. Als er verneinte, schlugen sie ihn unvermittelt zu Boden und traten ihm weiter gegen den Kopf. Am Boden liegend durchsuchten sie ihn nach Wertgegenständen und entnahmen dem jungen Mann den Geldbeutel, Hausschlüssel sowie dessen Armbanduhr. Anschließend flüchteten die drei Täter über die Zähringerstraße in Richtung Kronenstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Tätern durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Der 22-Jährige musste aufgrund seiner erlittenen Gesichtsverletzungen ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche auf der Zähringerstraße gegen 04.00 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter Tel. 0721/666-5555 zu melden.

Täterbeschreibung: 3 männliche Täter, zwischen 20-25 Jahre alt, schlank, südländische Erscheinung, 2 Täter etwa 175 cm groß und kurze Haare, 1 Täter etwa 185-190 cm groß und schulterlange Haare

