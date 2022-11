POL-SO: Werl - Radfahrerin stürzte im Kreisverkehr

Soest (ots) - Die kurze Abwesenheit eines Bewohners eines Wohnhauses in der Hohe Straße, nutzen bislang unbekannte Täter zum Einbruch. Während der Wickeder in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.55 Uhr unterwegs war um Einkäufe zu tätigen, drangen die Täter in sein Wohnhaus ein. Über ein Fenster, das die Täter aufhebelten, gelangten sie in die Innenräume. Hier wurden sie auf der Suche nach Beute auch fündig. Mit ...

mehr