API-TH: Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden am Hermsdorfer Kreuz *1. Ergänzungsmeldung*

A4 Höhe Mühlberg (ots) - Am 16.06.22 führten Beamte der Autobahnpolizei in der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der A4 Höhe Mühlberg in Fahrtrichtung Dresden durch. Insgesamt durchfuhren 3.620 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug in diesem Abschnitt 100 km/h. Es waren insgesamt 512 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. 215 davon lagen mit ihrer Überschreitung im Bereich eines Bußgeldes und ...

