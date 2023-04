Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Unbekannte Täter brechen in Schreibwarengeschäft ein

Odenthal (ots)

In der Nacht zu Sonntag (16.04.) kam es zu einem Einbruch in ein Schreibwarengeschäft in der Altenberger-Dom-Straße. Gegen 02:10 Uhr hatte die Alarmanlage des Geschäfts ausgelöst.

Als die Polizei wenig später erschien, waren bereits keine Täter mehr vor Ort. Die Eingangstür des Geschäfts war angelehnt und es konnten Hebelmarken im Bereich des Schließmechanismus festgestellt werden. Eine dahinter befindliche Schiebetür, die zum Verkaufsraum führt, war unter Anwendung von massiver Gewalt aufgedrückt worden. Zudem wies das Glas der Türe mehrere Risse auf und der Verkaufsraum wurde in einem durchwühlten Zustand vorgefunden.

Der Inhaber des Geschäfts wurde verständigt und erschien ebenfalls vor Ort. Augenscheinlich wurden Tabakwaren und Münzgeld in einem noch unbekannten Wert entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und setzte den Zentralen Erkennungsdienst zwecks Spurensicherung in Kenntnis. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

