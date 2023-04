POL-RBK: Rösrath - Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Burscheid (ots) - Am Dienstagmorgen (11.04.) meldete sich der Inhaber eines Handwerkerunternehmens bei der Polizei und gab einen Diebstahl aus seinem Arbeitsfahrzeug an. Am Donnerstagnachmittag (06.04.) hatte der Geschädigte seinen Kastenwagen gegen 16 Uhr am Fahrbahnrand in der Straße Rosenkranz abgestellt. Als er nach den Feiertagen am Dienstag um 06:20 Uhr morgens zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er ein Loch ...

mehr