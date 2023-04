Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug

Burscheid (ots)

Am Dienstagmorgen (11.04.) meldete sich der Inhaber eines Handwerkerunternehmens bei der Polizei und gab einen Diebstahl aus seinem Arbeitsfahrzeug an.

Am Donnerstagnachmittag (06.04.) hatte der Geschädigte seinen Kastenwagen gegen 16 Uhr am Fahrbahnrand in der Straße Rosenkranz abgestellt. Als er nach den Feiertagen am Dienstag um 06:20 Uhr morgens zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er ein Loch in der rechten Schiebetür fest. Zudem fehlten diverse Arbeitsmaterialien, darunter ein Akkuschrauber sowie Farbtonkarten. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 3 sucht nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld der Straße Rosenkranz beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen (st).

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell