Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - 63-Jährige mit knapp 3 Promille unterwegs

Burscheid (ots)

Am Dienstag (11.04.) wurden Polizeibeamte gegen 13:00 Uhr zu einer Tankstelle in der Höhestraße gerufen. Eine augenscheinlich alkoholisierte weibliche Person habe sich soeben eine Flasche Vodka gekauft, sei anschließend in ihren Pkw gestiegen und losgefahren.

Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Pkw merken, sodass die Beschuldigte wenig später an ihrer Wohnanschrift in Wermelskirchen angetroffen werden konnte. Die Polizeibeamten stellten deutliche Auffälligkeiten fest, die auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum hinweisen.

Die Dame räumte den Alkoholkonsum ein und bestätigte den Polizeibeamten, dass sie bereits alkoholisiert zur Tankstelle gefahren ist. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille.

Zur Durchführung einer ebenfalls freiwilligen Blutprobenentnahme wurde die Beschuldigte zunächst zur Polizeiwache Burscheid verbracht, welche sie im Anschluss wieder verlassen konnte. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt sowie das Führen jeglicher fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge untersagt. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. (ch)

