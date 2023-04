Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - IPads bei Einbruch in Grundschule entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (11.04.) meldeten sich Mitarbeiterinnen einer Grundschule in der Schwerfelstraße gegen 06:45 Uhr bei der Polizei, nachdem sie einen Einbruch in die Schule sowie die unmittelbar angrenzende Kindertagesstätte festgestellt hatten. Nach ersten Erkenntnissen wurden insgesamt 16 IPads aus einem Lehrerzimmer entwendet.

Die unbekannten Täter verschafften sich über ein Stahltor Zugang zum Gelände, brachen die Eingangstüren gewaltsam auf und durchsuchten die Innenräume beider Einrichtungen. Hierbei zerstörten sie sämtliche Durchgangstüren im Inneren und durchwühlten mehrere Räume, sodass zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben zu weiterem Diebesgut getätigt werden konnten. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Laut Angaben der Mitarbeiterinnen wurden die Einrichtungen zuletzt vor den Feiertagen am Donnerstag (06.04.) gegen 15:30 Uhr ordnungsgemäß verschlossen. Zur Sicherung möglicher Spuren verständigte die Polizei den zentralen Erkennungsdienst.

Die Polizei Rhein-Berg sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges im Umkreis der Schule und der Kindertagesstätte beobachtet haben. Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (ch)

