POL-GM: Bargeld und Gold gestohlen

Gummersbach / Waldbröl (ots) - In Hardt-Hanfgarten sind Kriminelle am Samstag (10. September) in eine Wohnung eingestiegen. Die Wohnung befindet sich in der Hardtwiesenstraße oberhalb eines Restaurants. Während die Wohnungsinhaber sich in dem Restaurant aufhielten, stiegen Unbekannte gegen 19:30 Uhr in ihre Wohnung ein und stahlen Bargeld und Schmuck. Nach einer ersten Zeugenbefragung kann ein Tatverdächtiger ...

