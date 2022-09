Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Dreister Einbrecher lässt sich nicht stören

Gummersbach / Waldbröl (ots)

In Hardt-Hanfgarten sind Kriminelle am Samstag (10. September) in eine Wohnung eingestiegen. Die Wohnung befindet sich in der Hardtwiesenstraße oberhalb eines Restaurants. Während die Wohnungsinhaber sich in dem Restaurant aufhielten, stiegen Unbekannte gegen 19:30 Uhr in ihre Wohnung ein und stahlen Bargeld und Schmuck. Nach einer ersten Zeugenbefragung kann ein Tatverdächtiger beschrieben werden: Männlich, etwa 30 Jahre alt, kräftige Statur, 1,70 - 1,80 m groß, kurze dunkle Haare, dunkler Bart, trug eine schwarze Jacke mit weißen Streifen am Kragen und den Handgelenken, blaue Jeans und weiß-blaue Turnschuhe.

Im Fasanenweg in Gummersbach-Bernberg sind Langfinger durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Tatzeit liegt hier zwischen 12 Uhr am Freitag und 13:15 Uhr am Samstag (10. September).

Ein besonders dreister Einbrecher war am Freitagabend (9. September) in der Baumener Straße aktiv. Die ältere Bewohnerin hatte sich gerade schlafen gelegt, als sie zwischen 22:20 Uhr und 22:40 Uhr plötzlich Geräusche in ihrer Wohnung hörte. Der Eindringling gab vor, von der Polizei zu sein. Er kam ins Schlafzimmer und suchte dort in Anwesenheit der Bewohnerin nach Schmuck und Bargeld. Anschließend suchte er auch im Rest der Wohnung nach Wertgegenständen. Als er bemerkte, dass die Bewohnerin ihren Pflege-Notknopf betätigt hatte, stellte er das Telefon ab. Mit dem gestohlenen Geld verließ er schließlich die Wohnung durch die Terrassentür. Die Bewohnerin beschreibt den Mann wie folgt: Männlich, 25-40 Jahre, etwa 1,80 m groß, schlank, dunkel gekleidet, trug eine schwarze Maske, die das Gesicht komplett verdeckte. Der Notdienst war nur wenige Minuten nach Alarmierung bei der Bewohnerin. Zu diesem Zeitpunkt war der Eindringling bereits nicht mehr vor Ort.

Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

