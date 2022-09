Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Pfarrheim

Engelskirchen (ots)

Unbekannte sind am Samstag (10. September) in die Räumlichkeiten des Pfarrheims in Engelskirchen eingebrochen. Zwischen 4:10 Uhr und 8:30 Uhr hebelten die Täter in der Straße "Im Pfarrgarten" ein Fenster des Pfarrheims auf. Im Saal stahlen sie eine Polaroidkamera und hebelten mehrere Schranktüren auf. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell