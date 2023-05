Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR, OT VOLPRIEHAUSEN, (go), ROTHENBERGSTRASSE, Donnerstag, der 25.05.2023, 13:35 Uhr. Eine 60 jährige Fahrerin eines Wohnmobils aus Nürnberg übersah beim Abbiegevorgang einen am Fahrbahnrand parkenden PKW und touchiert ihn. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

