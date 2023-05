Polizei Gütersloh

POL-GT: Großbrand an der Ostheide in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Zeugen meldeten Feuerwehr und Polizei am Sonntagmittag (21.05., ab 13.05 Uhr) den Brand einer Autowerkstatt an der Ostheide.

Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr begannen unmittelbar nach dem Eintreffen mit den Löscharbeiten. Die Werkstatthalle brannte in voller Ausdehnung. Zudem brannte ein angrenzendes Reifenlager. Es entstand in der Folge eine starke Rauchentwicklung. Zudem kam es innerhalb des Komplexes immer wieder zu kleineren Explosionen. In der Werkstatt befanden sich mehrere Fahrzeuge, welche ebenfalls den Flammen zum Opfer fielen.

Das Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude wurde verhindert. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Abend an. Der Sachschaden kann derzeit nur geschätzt werden. Die Polizei geht von einem Schaden von über einer Millionen Euro aus. Personen wurden nicht verletzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Gütersloh übernommen. Da derzeit keine weiteren Angaben zu einer Ursache gemacht werden können, bittet die Polizei darum, dass sich mögliche Zeugen melden. Wer rund um den Brand verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05241 869-0 melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell