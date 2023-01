Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Unterwellenborn (ots)

Am Dienstag, dem 10.01.2023, kam es auf dem Parkplatz des Kauflands in Unterwellenborn zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass Zeugen gesucht werden. Im Zeitraum von 07:50 Uhr bis etwa 08:25 Uhr hatte der Fahrer seinen Hyundai Tucson (grau) auf dem Parkplatz, nahe der Zufahrt zur angrenzenden Tankstelle, abgestellt. Im Tatzeitraum ist offensichtlich ein unbekannter Verkehrsteilnehmer - mutmaßlich beim Vorbeifahren- mit dem geparkten Hyundai kollidiert. Sodann entstand Schaden an der hinteren Stoßstange in Höhe von rund 1000,00 Euro. Zeugen, die den Zusammenstoß bemerkt haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, wenden sich an die Saalfelder Polizei.

