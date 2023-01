Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Durchsuchungseinsatz mit Spezialeinheiten

Saalfeld (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gab es einen größer angelegten Polizeieinsatz unter Hinzuziehung von Spezialkräften in der Oberen Straße in Saalfeld. Aufgrund mehrerer, vorangegangener Gewaltdelikte kam es aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses zu den entsprechenden Maßnahmen in der Wohnung des 35-jährigen Beschuldigten (deutsch). Unter Beteiligung von mehreren Saalfelder Polizeibeamten, Kollegen des SEK, Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei und Hundeführern wurden in der Wohnung die gesuchten Gegenstände aufgefunden und entsprechend sichergestellt. Es wurden in dem Zusammenhang u.a. Anzeigen aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell