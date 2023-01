LPI-SLF: Mit überhöhter Geschwindigkeit durch Absperrung: Alkoholfahrt mit mehr als 1,6 Promille

Königsee (ots) - Am Mittwochabend kam es in Königsee im häuslichen Bereich zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn. Aus einem zunächst verbalen Streit entwickelte sich dann eine körperliche Auseinandersetzung und die Polizei wurde informiert. Am Einsatzort leistete der 55-jährige, zwischenzeitlich Beschuldigte noch Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Darüber hinaus wurden noch ...

mehr