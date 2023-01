Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Häusliche Gewalt und Widerstand gegen Polizeibeamte

Königsee (ots)

Am Mittwochabend kam es in Königsee im häuslichen Bereich zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn. Aus einem zunächst verbalen Streit entwickelte sich dann eine körperliche Auseinandersetzung und die Polizei wurde informiert. Am Einsatzort leistete der 55-jährige, zwischenzeitlich Beschuldigte noch Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Darüber hinaus wurden noch Anzeigen aufgrund von Bedrohung und der versuchten Körperverletzung zum Nachteil der 91-jährigen Mutter erstattet. In Anbetracht der Umstände, und weil der Beschuldigte sich nicht beruhigen ließ, wurde er unter Polizeibegleitung und entsprechender Fixierung in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses eingewiesen.

