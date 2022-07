Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh- Westkirchen, Verkehrunsunfall mit Personenschaden

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 16.07.2022, gegen 15.45 Uhr, auf der L 793 zwischen Westkirchen und Freckenhorst wurde eine 100-jährige Frau aus Gütersloh schwer verletzt. Sie war als Beifahrerin im Pkw ihrer 69-jährigen Tochter mitgefahren. Diese kam mit ihrem Ford hinter einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Die verletzte Frau wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

