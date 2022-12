LPI-NDH: Diebstahl aus Auto

Nordhausen (ots) - Am 24.12.2022 gegen 20:30 Uhr wurde der Inspektionsdienst Nordhausen zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in der Stolberger Straße alarmiert. Die zeitnah am Brandort eintreffenden Beamten stellten fest, dass ein Balkon im 2. OG in Flammen stand. Wie sich später heraus stellte, wurde auf diesem Balkon u.a. ein Karton gelagert, in welchem sich mehrere alte Öllampen nebst zugehörigem Lampenöl befanden. An dieser Stelle brach der Brand aus, welcher sich ...

mehr