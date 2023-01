Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 25-Jähriger wird Verkehrskontrolle unterzogen und flüchtet anschließend

Föritztal (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde ein Verkehrsteilnehmer in der Minnastraße in Föritztal einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde nach einem entsprechenden Test eine Drogenbeeinflussung bei dem 25-Jährigen festgestellt. Plötzlich jedoch rannte der junge Mann davon und konnte unerkannt flüchten. Jedoch verlor er seine Jacke, in welcher im Rahmen der Sicherstellung weitere Drogen aufgefunden wurden. Darüber hinaus ließ er auch seinen geparkten PKW zurück, sodass dieser im Nachgang durch die Beamten verschlossen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden. Den 25-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

