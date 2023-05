Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (VT) Am Sonntag, 21. Mai 2023, um 17:11 Uhr, befuhr ein 70jähriger Mann aus Gütersloh mit seinem Fahrrad den Paul-Westerfrölke-Weg aus westlicher Richtung kommend in Richtung Osten. Er beabsichtigte die bevorrechtigte Hermann-Simon-Straße auf dem dortigen Fußgängerüberweg zu passieren. Laut Zeugen fuhr der Radfahrer mit unverminderter Geschwindigkeit über den Fußgängerüberweg. Dort wurde er vom Pkw (Opel Signum) eines 50jährigen Mannes aus Billerbeck, der die Hermann-Simon-Straße in südliche Richtung befuhr, erfasst. Der Radfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Fahrer und Beifahrer des Opel blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hermann-Simon-Straße komplett gesperrt. Zur Unterstützung bei der Unfallrekonstruktion wurde ein Verkehrsunfall- Team der Polizei aus Münster hinzugezogen. Der Pkw und das Fahrrad wurden sichergestellt und durch einen Abschleppunternehmen abgeholt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5000,00 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell