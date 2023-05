Polizei Gütersloh

POL-GT: Räuberische Erpressung im Moddenbachtal

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (TP) - Am frühen Samstagmorgen, 20.05.2023, 01:15 Uhr, wurde ein 30-jähriger Mann aus Harsewinkel nach eigenen Angaben von einer dreiköpfigen männlichen Personengruppe an der Fußgängerbrücke in Höhe der Kardinal-von-Galen-Schule bedroht. Nach einem Schlag mit einem Schlagstock auf eine Hand des Geschädigten und Vorzeigen eines Messers, kam es zunächst zu einem kurzen Kampf mit den Personen. Anschließend händigte das Opfer den Tätern sein Bargeld aus. Die maskierten Männer flüchteten dann in Richtung Münsterstraße. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen. Der Geschädigte wurde nach Erstversorgung am Tatort durch die Besatzung eines Rettungswagens, zur weiteren Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Mögliche Zeugen des Tatgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei in Gütersloh unter Tel.-Nr. 05241 8690 in Verbindung zu setzen.

