Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Gasverpuffung im Wohnmobil - A64 gesperrt und Rettungskräfte behindert

A64 Trierweiler - Fusenig (ots)

Am Sonntag den 03.07.2022, gegen 11:10 Uhr kommt es zu einer erheblichen Verkehrsbehinderung auf der A64 in Richtung Luxemburg, kurz vor der Sauertalbrücke. Grund hierfür war eine Gasverpuffung in einem Wohnmobil. Hierdurch wurde das Wohnmobil stark beschädigt, die vier Insassen blieben hierbei unverletzt. Bis zur Abklärung durch die Feuerwehr hinsichtlich austretender Gefahrstoffe musste die A64 in Richtung Luxemburg für ca. eine Stunde ganz, bzw. teilweise gesperrt werden. In dem hierbei entstandenen Stau konnten durch die Polizei sodann mehrere Verstöße gegen das Bilden der Rettungsgasse festgestellt werden. Ein Feuerwehr Fahrzeug wurde hierbei derart behindert, dass es bis zum Stillstand kam. Die entsprechenden Fahrer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von mehreren hundert Euro, sowie Punkte im Verkehrsregister und ein einmonatiges Fahrverbot.

Grundsätzlich gilt es, die Rettungsgasse bereits bei stockendem Verkehr zu bilden. Fahrbahnwechsel sind zu unterlassen und das Durchfahren der Gasse hat zu unterbleiben. Im Einsatz waren die Feuerwehren Newel, Langsur und Sirzenich mit insgesamt 21 Einsatzkräften sowie die Autobahnpolizei Schweich.

