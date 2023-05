POL-GT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Geschwisterpaar aus Gütersloh vom 21.05.23, 02:55 Uhr

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (TP) - Am frühen Samstagmorgen, 20.05.2023, 01:15 Uhr, wurde ein 30-jähriger Mann aus Harsewinkel nach eigenen Angaben von einer dreiköpfigen männlichen Personengruppe an der Fußgängerbrücke in Höhe der Kardinal-von-Galen-Schule bedroht. Nach einem Schlag mit einem Schlagstock auf eine Hand des Geschädigten und Vorzeigen eines Messers, kam es zunächst zu einem kurzen Kampf mit den ...

