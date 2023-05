Polizei Gütersloh

POL-GT: Tatverdächtiger nach versuchtem Metalldiebstahl gestellt

Gütersloh (ots)

Halle/Westf. (TP) - Am Samstagabend (20.05.2023) meldete ein Verantwortlicher eines Haustechnikbetriebes an der Osnabrücker Straße, gegen 21:48 Uhr über Notruf, dass er soeben auf dem Betriebsgelände eine ihm unbekannte Person festgestellt hätte. Der Mann hätte das Gelände dann sofort verlassen und seine Flucht anschließend mit einem Fahrrad fortgesetzt. Aufgrund der guten Personenbeschreibung des Zeugen, konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ein 46-jähriger Tatverdächtiger aus Borgholzhausen, durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Halle/Westf., in Tatortnähe gestellt werden. Diebesgut führte die Person offensichtlich nicht mehr mit. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es besteht der Verdacht, dass der Borgholzhausener für weitere vorausgegangene Taten auf dem betroffenen Betriebsgelände verantwortlich ist. Hierzu dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr. 05241 8690 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell