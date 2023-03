Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (133/2023) Unfallflucht an der L569 bei Klein Lengden - Radfahrer prallt beim Sturz gegen Fahrerin eines E-Scooters und entfernt sich pflichtwidrig. 19-Jährige leicht verletzt

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Kreisstraße 21 / Kreuzung zur L569 Mittwochmorgen, 8. März 2023, gegen 07.40 Uhr

KLEIN LENGDEN (as) - In Folge einer Vollbremsung auf dem Fahrradweg entlang der L569 in Höhe Klein Lengden (Landkreis Göttingen), stürzte am Mittwochmorgen (08.03.23) ein bislang unbekannter Fahrradfahrer beim Überqueren der K21 in Richtung Steinsmühle und prallte auf dem Radweg gegen eine 19 Jahre alte Fahrerin eines E-Scooters. Die junge Frau wurde bei dem Zusammenprall umgeworfen und leicht verletzt. Der Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Benniehausen unerkannt fort.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der Radfahrer den Radweg entlang der L569 von Göttingen kommend in Richtung Steinsmühle. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er die K21 zu überqueren und übersah dabei mutmaßlich einen vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher die K21 aus Richtung Diemarden kommend befuhr und im Kreuzungsbereich nach rechts in Richtung Steinsmühle abbiegen wollte.

Um eine Kollision zu verhindern, leitete der Radfahrer eine Vollbremsung ein, verlor die Kontrolle über sein Bike und stürzte zu Boden. Hierbei prallte er gegen die 19-Jährige aus dem Landkreis Göttingen, welche sich aus Richtung Diemarden kommend auf dem Radweg entlang der K21 mit ihrem E-Scooter der Kreuzung näherte. Die Frau wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.

In Ihrer Vernehmung gab sie an, dass der Radfahrer unmittelbar nach dem Zusammenprall wieder aufstand und seine Fahrt fortsetzte, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Auch der oder die Fahrerin des dunklen Pkw, von den Maßen her ähnlich einem SUV, setzte die Fahrt fort.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: sehr große Statur, trug reflektierende Kleidung und einen Fahrradhelm, ca. 30 Jahre alt. Sein Fahrrad beschrieb die Frau als ein schwarzes Mountainbike.

Die Polizei in Friedland hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet den oder die Fahrerin des dunklen Pkw als wichtigen Zeugen, sich unter 05504/949820 zu melden. Auch Hinweise zur Person des Radfahrers werden unter dieser Nummer entgegengenommen.

