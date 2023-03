Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (131/2023) Unfall in Rosdorf - Mutter beim Überqueren der Straße von PKW erfasst, 35-Jährige leicht verletzt, Kleinkind im Kinderwagen unverletzt

Göttingen (ots)

Rosdorf, Göttinger Straße

Mittwoch, 8. März 2023, gegen 12.15 Uhr

ROSDORF (jk) - Auf der Göttinger Straße in Rosdorf (Landkreis Göttingen) ist am Mittwoch (08.03.23) ein Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer die Straße querenden Frau mit Kinderwagen glimpflich verlaufen. Bei dem Unfall erlitt die 35 Jahre alte Mutter lediglich leichte Verletzungen. Ihr im Kinderwagen sitzender zweijähriger Sohn blieb, ebenso wie die 65 Jahre alte Autofahrerin aus Hann. Münden, unverletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte starker Schneefall. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

Ersten Erkenntnissen zufolge, bog die Autofahrerin gegen 12.15 Uhr mit ihrem Fiat vom Parkplatz eines Supermarktes nach links auf die Göttinger Straße ein und übersah hierbei aus noch ungeklärten Gründen die Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Die 35 Jahre alte Rosdorferin schubste den Kinderwagen geistesgegenwärtig von sich in Richtung Gehweg und verhinderte damit vermutlich, dass das Fahrzeug ihn erfasste.

Mutter und Kind wurden anschließend mit dem Rettungswagen in eine Göttinger Klinik transportiert.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei Göttingen zu melden.

