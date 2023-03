POL-GÖ: (130/2023) Unbekannte stehlen zwei Quads und Musikanlage von Grundstück im Duderstädter Ortsteil Breitenberg

Göttingen (ots) - Osterode, Regionalzug zwischen Osterode-Leege und Osterode-Mitte Donnerstag, 2. März 2023, gegen 20.10 Uhr OSTERODE (as) - In einer Regionalbahn zwischen den Haltepunkten Osterode-Leege und Osterode-Mitte ist am Donnerstagabend vergangener Woche (02.03.23) gegen 20.10 Uhr eine 52 Jahre alte Frau ...

mehr